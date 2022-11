Agenzia ANSA

L'esborso per la bolletta energetica verso l'estero fa pegggiorare ancora la bilancia dei pagamenti italiana. Secondo i dati della Banca d'Italia a settembre "il saldo di conto corrente è risultato in ...... pur in uno scenario negativo, come evidenzia anche il recente aggiornamento disull'... Situazione che a novembre 2022 non solo non migliora, ma: i laureati che le imprese della ... Bankitalia: peggiora bilancia pagamenti, pesa esborso energia - Economia (ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'esborso per la bolletta energetica verso l'estero fa pegggiorare ancora la bilancia dei pagamenti italiana. Secondo i dati della Banca d'Italia a settembre "il saldo di conto ...Il 2022 si conferma double-face per l’economia umbra, più “lepre” nel primo semestre, col Pil in crescita del 5,5%, più “volpe” nel secondo, ...