Baggio | 'La scuola Sacchi creò difficoltà a quelli con il mio ruolo Rido se penso che Gianfranco Zola ha dovuto'

MilanoToday.it

... gli anni '90 e la rivoluzione di Sacchi che 'aveva creato questae tutti seguivano lui. Per ... E alla domanda su quale sia stato il migliorrisponde: 'Quello di Vicenza. Perché mi ricordo ...E poi, ancora, la Scala ha accolto i bambini delladi ballo di Kyiv, trovando alloggi per i ... la Casa circondariale di San Vittore, e poi la biblioteca di, Medicinema all'ospedale ... La scuola di Milano in cui il riscaldamento continua a non funzionare (da un anno) Il Divin Codino si racconta a SkyTg24 a Giuseppe De Bellis, in una location d'eccezione, l'aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome. È ...Il 'divin codino' si racconta a Giuseppe De Bellis in una location d'eccezione, l'aereo di linea ITA Airways che porta il suo nome.