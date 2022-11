Awer Mabil si è stancato della retorica sul suo passato

(Di martedì 22 novembre 2022) La prima cosa che si tende a raccontare suè l’ultima che lui vorrebbe sentirsi dire: l’attaccante rifugiato di questo Mondiale, da un campo profughi del Kenya alla nazionale australiana. “Sta storia inizia a starmi sulle scatole”, ribatte il ragazzo alla vigilia del gran debutto, martedì contro la Francia. “La gente vuole mostrarsi dispiaciuta per me, ma in pochi cercano di capire davvero chi sono”. I titoloni strappalacrime eclissano tutto il resto: “Quello che si è formato a partire dal mio arrivo ad Adelaide, quando avevo 10 anni”. E l’ha portato a diventare uno dei soli quattro calciatori australiani a segnare in Champions League. “Lo sapevate, questo?”. Oggiha 27 anni. Da qualche mese vive da beniamino in patria: suo il rigore decisivo che ha permesso ai Socceroos di superare il Perù nello spareggio ...

Attaccanti: (Cadice), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian Edimburgo), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano ... MacLaren e Duke sono le due principali bocche di fuoco, che in attacco si affida anche all'estro di: per il classe '95 la carriera calcistica è iniziata in un campo profughi in Kenya, poi ... La lista dei convocati dalla Nazionale Australiana al Mondiale in Qatar. Presenti anche gli 'italiani' Karacic e Hrustic ...