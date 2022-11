Aurora Ramazzotti | “Ha tentato il suicidio…” | dramma spaventoso | un periodo difficile e tragico

(Di martedì 22 novembre 2022), figlia di Erose Michelle Hunziker, ha raccontato di unterribile che l’ha colpita molto da vicino, lasciando tutti senza parole. Si parla di una sofferenza atroce.ha parlato di unmoltoche ha dovuto affrontare: una situazione tremenda che l’ha gettata nello sconforto e le ha fatto conoscere un lato di sé che non avrebbe mai immaginato di avere. Intanto sul web fioccano le foto del suo pancione mentre la ragazza fa shopping con le future nonne e mostra il suo fisico in cambiamento, pronto a dare una nuova vita. La ragazza si è detta molto emozionata e sta vivendo con gioia questi mesi prima del parto. Durante la gravidanzanon si è ...

Il Fatto Quotidiano

Nuovo giorno, nuovo allenamento per. La figlia di Erose Michelle Hunziker sta affrontando la gravidanza col sorriso... ma anche tanta fatica . Da quando ha scoperto di essere incinta ,ha dedicato ...Tags: belve meme michelle hunziker noemi sanremo 2018 Articolo precedentefa fitness con il pancione Aurora Ramazzotti, l’esperienza da brividi: “Le torce si accendevano da sole, abbiamo provato a… Futura mamma, Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere con i suoi follower il suo allenamento mattutino per tenersi in movimento anche durante la gravidanza. Aurora è sempre stata parecchio sportiva ...Nuovo giorno, nuovo allenamento per Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sta affrontando la gravidanza col sorriso... ma anche tanta fatica. Da ...