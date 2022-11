Aumenti e arretrati contratto scuola | via libera definitivo del governo all’intesa economica Tutte le cifre

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha autorizzato il Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a esprimere il parere favorevole delsull’ipotesi dicollettivo nazionale di lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritta l’11 novembre 2022 dall’ARAN, dalle organizzazioni e dalle confederazioni sindacali rappresentative. L'articolo .

Glie gliPer avere un'idea delle cifre in gioco, si possono consultare le tabelle dell'accordo sul personale delle funzioni locali. In media l'aumento si aggira attorno ai 100,27 ...... costoro potranno accedere aglisolo grazie alle recenti sentenze della Cassazione, ottenute dai legali Anief, ricorrendo al giudice del lavoro per ottenere glidegli ultimi 5 anni :...Questo Natale, dopo mesi e mesi di attesa, arriverà finalmente il rinnovo dei contratti statali, con gli aumenti che i dipendenti stavano aspettando.Dopo la firma sull'accordo per erogare l'anticipazione della parte economica del contratto scuola, cosa succede .... Il testo dell'accordo è stato già inviato al Ministero dell'Economia per l'approvaz ...