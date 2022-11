Assorbenti gratis | l’Università di Padova è la prima in Italia a distribuirli alle studentesse

Iniziativa di successo approfondimentoin Scozia, oggi entra in vigore la legge La sperimentazione avviata nel 2021 nelle Facoltà di Scienze Statistiche e Matematica ha avuto ...ROMA - In tutti i dipartimenti e in tutte le sedi dell'Università di Padova (quelle esterne sono diciassette) saranno installati distributori di. Saranno gratuiti. Lo ha deciso il Senato accademico dell'ateneo, ieri, su spinta degli studenti dell'Unione degli universitari. I dispenser saranno posizionati all'esterno dei bagni e ...Dopo una sperimentazione di quasi due anni, l’iniziativa è stata estesa in tutte le 32 sedi dipartimentali, «per un ateneo inclusivo e accogliente» ...Per ritirare i prodotti basterà chiedere un gettone nelle portinerie. Dopo la sperimentazione avviata nel 2021 nelle Facoltà di Scienze Statistiche e Matematica, l’ateneo ha deciso di estendere l’iniz ...