Ascolti tv | i dati di lunedì 21 novembre

(Di martedì 22 novembre 2022) I Mondiali, anche senza l’Italia, vengono apprezzati dal pubblico Nella serata di ieri,22, il match, in onda su su Rai Uno, valido per il mondiale tra Usa-Galles ottiene 4.555.000 spettatori pari al 21.2% (primo tempo: 4.591.000 – 21.8%, secondo tempo: 4.524.000 – 20.6%; pre e post nel complesso: 3.050.000 – 15.1%). A seguire – dalle 22.18 alle 23.32 – Il Circolo dei Mondiali ha raccolto 1.164.000 spettatori con il 7.1%. Alle spalle, su Canale 5, la puntata serale del Grande Fratello Vip haottenuto davanti al video 2.881.000 spettatori pari al 23.1% di share (GF vip Night: 1.058.000 – 29%, live: 657.000 – 20.6%). Su Rai2 Vicino all’Orizzonte ha registrato 1.213.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Braven – Il Coraggioso ha intrattenuto 1.047.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.204.000 ...

