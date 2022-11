Ascolti Tv 21 novembre 2022 | i Mondiali tengono botta anche nei primi turni Fialdini super con Fame d' amore

tv del 212022 in Prima Serata su Rai1 - dalle 20.01 alle 22 - l'incontro dei Mondiali di Calcio Usa - Galles è stato seguito da una media di 4.555.000 spettatori pari al 21.2% (primo ...Redazione Sorrisi Rai1, Usa - Galles : 4.555.000 spettatori (share 21,2%) Canale 5, Grande Fratello Vip : 2.881.000 spettatori (share 23,1%) Rai3, Report : 2.204.000 spettatori (share 11,9%) Rai2, ...I mondiali non fermano il successo di Don’t Forget the Lyrics: il torneo inizia alla grande, la prima campionessa è Maria Teresa ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 21 novembre 2022 ...