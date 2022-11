Argentina ko | l’Italia mantiene il record di imbattibilità

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 22 novembre 2022) La clamorosa sconfitta dell’per mano dell’Arabia Saudita al Mondiale in Qatar ha inaugurato, come peggio non si poteva, la quinta e ultima rassegna iridata di Lionel Messi. Il successo della selezione medio orientale, però, permette aldi mantenere un. Infatti la Nazionale conserva la striscia più lunga diper una nazionale nella L'articolo proviene da Calcio e Finanza.