Argentina | flop mondiale! L’Arabia Saudita in trionfo

(Di martedì 22 novembre 2022) Risultato che non ti aspetti trae Arabia: l’albiceleste e si fa recuperare nella ripresa dai sauditi Al triplice fischio esploda la festa del, mentre Messi e compagni escono a testa bassa dal campo. Succede l’impensabile nella partita del gruppo C: l’crolla al debutto contro i sauditi. Passati in vantaggio su rigore di Messi, nel primo tempo l’albiceleste si fa annullare tre gol. All’avvio della ripresaci mette appena 6 minuti a ribaltare tutti i pronostici: al 48? Al-Shehir, e al 53? Al-Dossari realizzano due grandi gol che valgono la vittoria della squadra araba. L'articolo proviene da Calcio News 24.

I top ee i voti ai protagonisti del match di apertura di Qatar 2022: pagelleArabia Saudita Le pagelle dei protagonisti del match di Qatar 2022 di oggi trae Arabia Saudita. TOP ...... nel ricordo delle finali perse nel '74 e nel '78 contro Germania Ovest e. Ora un nuovo tentativo, che arriva in un momento storico particolare, dopo ila Euro 2020 con Frank De Boer ...