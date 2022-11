Argentina | Di Maria | «Ci siamo illusi di vincere la prima partita del Mondiale»

(Di martedì 22 novembre 2022) Angel Di, attaccante dell’, ha parlato al termine della sconfitta nelcontro l’Arabia Saudita Angel Di, attaccante dell’, ha parlato a TyC Sports dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita. ANALISI – «Credo che cidiladel, non è andata così. Abbiamo creato molte situazioni, abbiamo avuto molte occasioni per segnare e non ciriusciti. Sono venuti in avanti due o tre volte, ci hanno fatto due gol ed è andata così la». L'articolo proviene da Calcio News 24.

2022 Per me Lautaro non è un campione, ma certo è che l'a parte Messi e Dinon è chissà cosa, dietro per me fanno ridere. Dybala sicuro meritava minuti a prescindere dalla sconfitta, ..."Sicuramente è la mia ultima possibilità per realizzare il sogno che tutti abbiamo", ha detto il capitano e attaccante dell'Albiceleste che in conferenza stampa ha confermato che… Leggi ...Il giocatore della Juventus e la stella di Psg hanno commentato il ko all'esordio nei Mondiali. Il ct Scaloni: "Giorno triste, dobbiamo alzare la testa" ...