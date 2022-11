Argentina battuta ai Mondiali | domani festa nazionale in Arabia Saudita | niente scuole e uffici chiusi

(Di martedì 22 novembre 2022) Una storica vittoria che fa piangere l', ma che fa impazzire di gioia l’. Dopo il successo per 2-1 in rimonta sull'Albiceleste nel match del debutto al Mondiale, il re...

A parlare dopo il clamoroso ko dell'dall'Arabia Saudita all'esordio nei Mondiali del Qatar, è Diego Armando Maradona Jr ...Nelle prime quattro partite è stata concessa oltre un'ora di extra time. Non un caso, ma una precisa indicazione di Collina. E i più ferrati con le memoria richiamano la semifinale Italia -al San Paolo arbitrata dal francese ...Angel Di Maria, con un post su Instagram, ha commentato la sconfitta dell'Argentina nel match contro l'Arabia Saudit: "Non abbiamo iniziato come volevamo. Ma questo è il ...Lo sport è affascinante perché ci confonde: essere confusi quasi sempre è il primo passo per cominciare a capire ...