Argentina-Arabia Saudita | telecronista impazzisce – Video

L'Albiceleste cade in maniera clamorosa alla prima sfida in Qatar. Prima la rete di Messi, poi decisivi i gol di Al - Shehri e Al - ...QATAR - Eccola la prima sorpresa di questo Mondiale, e che sorpresa: l'stecca l'esordio contro l'Saudit a, capace di ribaltare il rigore di Messi e di vincere 2 - 1. Di ghiaccio il tifo della Selección, che ha riempito lo stadio con bandiere, sciarpe e ...Ai Mondiali in Qatar l'Arabia Saudita ribalta in quattro minuti il risultato, con i gol di Al-Shehri e Al Dwsari che annullano quello della stella dell'albiceleste su rigore ...(Adnkronos) - L'Arabia Saudita segna il gol del 2-1 contro l'Argentina e il telecronista impazzisce. La prodezza di Salem Al Dawsari al 53' manda in tilt il commentatore: il video della tv saudita ...