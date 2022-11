Argentina-Arabia Saudita | tanti striscioni e immagini per Maradona sugli spalti

(Di martedì 22 novembre 2022) Nel primo Mondiale dalla scomparsa di Diego, ledel mito riempiono lo stadio di Al Daayen. “Diego è e rimarrà sempre con noi”, aveva detto ieri, in conferenza stampa, Lionel Messi, alla vigilia della sfida tra l’Albiceleste e l’, primo match dei sudamericani nei Mondiali di calcio del Qatar.gli, i cartonati e i tamburi in onore dell’indimenticato fuoriclasse. SportFace.

Mondiali di calcio Qatar 2022 - dove vederli in TV e streaming FASE A GIRONI MARTEDÌ 22 NOVEMBRE: 11.00 Arabia Saudita (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play) 14.00 Danimarca ...Primo match del Mondiale per Arabia Saudita che si sfidano nel gruppo C per cercare una vittoria che possa spianare la strada per il passaggio alla fase finale del torneo. La squadra di Scaloni sfiderà gli avversari ...Messi dal dischetto al 10' di Argentina-Arabia Saudita: il suo tocco non dà scampo al portiere Subito una VAR nei primi minuti di gioco, porta a verificare la trattenuta in area di Abdulhamid su ...