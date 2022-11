Argentina Arabia Saudita | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca live

(Di martedì 22 novembre 2022) Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traAl Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traSaudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Oggi in programma, Danimarca - Tunisia, Messico - Polonia e Francia - AustraliaArgentina-Arabia Saudita inaugurerà le sfide del Girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Nella formazione albiceleste, Scaloni si affida ai migliori del gruppo, tra cui Messi, alla vigilia del suo ultimo ...L'Argentina è imbattuta da 36 partite con il suo capocannoniere, Lionel Messi.Foto: IMAGO/Agencia EFEGiornata della Coppa del MondoLa Coppa del Mondo ...