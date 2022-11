Argentina - Arabia Saudita diretta 2 - 0 | raddoppia Lautaro Martinez

(Di martedì 22 novembre 2022) Primo match del Mondiale perche si sfidano nel gruppo C per cercare una vittoria che possa spianare la strada per il passaggio alla fase finale del torneo. La squadra di ...

Leo Messi si appresta ad iniziare oggi l'avventura mondiale con la sua, inserita nel gruppo conSaudita, Messico e Polonia. Un girone non certo irresistibile per l' Albiceleste , che punta a conquistare il primato con l'obiettivo di arrivare fino in ...Subito una VAR nei primi minuti di gioco, porta a verificare la trattenuta in area di Abdulhamid su Paredes: rigore e Messi non sbaglia. Al 10'1,Saudita ...L’Argentina sblocca subito il suo Mondiale contro l’Arabia Saudita nel nome del suo fuoriclasse. Abdelhamid trattiene Paredes in area su un calcio d’angolo, l’arbitro concede il rigore dopo la review ...L’episodio chiave del match valido per la prima giornata dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Argentina Arabia Saudita L’episodio chiave della moviola del match tra Argentina e Arabia Saudita, ...