Argentina Arabia Saudita | Al Shahrani ko nel finale di partita – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 novembre 2022) Bruttisimo scontro di gioco per Al, che si prende una ginocchiata in faccia dal fuoco amico del portiere inBruttisimo scontro di gioco inper Al Sharani, difensore. Il calciatore è stato travolto dal fuoco amico del portiere che lo ha colpito con una ginocchiata in pieno volto. Awful collision in thevs Saudigame for Yasir Al. Lets hope he is okay after this. pic.twitter.com/ihOFIHqJeK— Thomas Casey ?? (@TomCaseyPhotos) November 22, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.