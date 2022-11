Argentina-Arabia Saudita 1-2

(Di martedì 22 novembre 2022) Ore 13,05 - Clamorosa impresa degli arabi, battuto Messi in una partita intensa e bellissima Prima enorme sorpresa del Mondiale, cade al debutto una delle favorite: l'è stata battuta dall'. La squadra di Scaloni si è portata in vantaggio al 10' del primo tempo su calcio di rigore realizzato da Messi (assegnato grazie all'intervento del Var per trattenuta ai danni di Paredes). Nella ripresa il recupero degli arabi con Saleh Alshehri (3') e Salem Aldawsari (8'). Inutile il forcing dell'per cercare il pareggio.

