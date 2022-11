Argentina-Arabia Saudita 1-2 | ossia il cortocircuito della Schadenfreude

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 novembre 2022) Poteva, doveva, andare diversamente. E stava andando diversamente. Poi in cinque minuti tutto è cambiato, tutto si è capovolto e ciò che doveva essere non è stato. Il volto di Lionel Scaloni, il commissario tecnico dell’, era tranquillo, sorridente, sereno, lo è stato a lungo, per oltre quarantacinque minuti. I suoi uomini vincevano per uno a zero, avevano segnato altri tre gol, ma tutti in fuorigioco, e le condizioni per una partita con un risultato finale di tanto a poco (come era accaduto all’Inghilterra contro l’Iran) c’erano tutte. Il volto di Scaloni poi si è progressivamente scurito, il suo sorriso si è trasformato in un ghigno a metà tra delusione e disgusto. In cinque minuti due oscuri figuri del calcio mondiale, l’attaccante numero 11 Saleh Al-Shehri e l’ala sinistra numero 10 Salem Al-Dawsari, hanno fatto ciò che nessuno s’aspettava: gol, due gol. ...