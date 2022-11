Argentina-Arabia Saudita 1-2 LIVE | miracolo di Alowais!

Fulvio - InSaudita la storia vera è quella dell'arbitro, lo sloveno Slavko Vincic: nel 2020 è finito in una brutta situazione in Bosnia, con prostitute, droga e armi. Un blitz in ...Lionel Messi continua ad aggiornare il proprio libro dei record. La Pulce ha aperto le marcature nella sfida traSaudita spiazzando l'estremo difensore avversario dagli 11 metri. Il numero 10 si è presentato dal dischetto dopo che Vincic ha indicato la massima punizione per una rivista al Var. ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Clamoroso, l'Arabia Saudita la ribalta. Gol clamoroso di Salem Al-Dossari: il numero 10 recupera un rimpallo, si prende letteralmente gioco della difesa argentina, passa tra una selva di ...