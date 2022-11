Argentina-Arabia Saudita 1-2 | analisi tattica e considerazioni

Leggi su 11contro11

(Di martedì 22 novembre 2022) Il gruppo C del mondiale in Qatar inizia in maniera veramente inaspettata. L’di Messi e Di Maria si schianta incredibilmente contro l’del maestro itinerante Renard, che mette a referto un’altra grande impresa, come si vedrà nell’. Una rimonta incredibile quellache si consuma nel quarto d’ora della ripresa, quando al gol di Messi su rigore nel primo tempo i sauditi rispondono con un regalo della difesa albiceleste che Al-Shehri scarta senza troppi complimenti. Siamo al 48?, ma bastano 5 minuti ai vicini del Qatar per andare addirittura in vantaggio, con uno splendido gol di Al-Dawsari, anche questo frutto di un errore difensivo, che approfondiremo in seguito. L’perde tutte le sue certezze (anche se ...