Argentina-Arabia Saudita 1-0 LIVE

DOHA (Dubai) - Il gol realizzato da Leo Messi nella sfida traSaudita segna un primato per l'attaccante di Rosario . Grazie alla marcatura firmata su calcio di rigore, Messi diventa l'unico argentino ad aver segnato in quattro differenti ...Al Lusail Iconic Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali traSaudita: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar traed ...Paredes subito protagonista al Mondiale: il centrocampista della Juventus si è procurato il rigore che portato al vantaggio dell'Argentina ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...