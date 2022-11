Arabia Saudita | Renard punge l’Argentina | “Non siamo il Brasile quindi non avevano le stesse motivazioni”

Leggi su rompipallone

(Di martedì 22 novembre 2022) Il CT dell’, Hervé, a margine dell’incredibile vittoria ottenuta in rimonta controdi Lionel Scaloni, ha rilasciato dichiarazioninti sui suoi avversari. “A volte i nostri avversari non hanno grandi, è successo anche a noi quando giocavamo squadre inferiori” ha detto, come si apprende attraverso l’agenzia ANSA. Proseguendo nell’analisi,ha chiesto di rimanere umili ai suoi giocatori, e di non festeggiare in maniera eccessiva una vittoria ‘‘totalmente folle” come l’ha definita lui stesso. Ha concluso inoltre affermando che ”Quando giochi con l’, la motivazione non è la stessa di giocare col“. Mondiali Herve ...