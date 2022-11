Arabia Saudita | il Re dichiara un giorno di festa nazionale

(Di martedì 22 novembre 2022) Ore 17,30 - Paese impazzito per il successo dellacontro l'Argentina L'è letteralmente impazzita per l'impresa dellacha ha battuto l'Argentina di Leo Messi nella gara di debutto a Qatar 2022. Gli autori dei due gol sono considerati eroie il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud ha proclamato per domani, mercoledì 23 novembre, undi

Carlo Nesti, giornalista, ha parlato della sfida persa dall'Argentina contro l'. Ecco le dichiarazioni Carlo Nesti, giornalista, ha parlato della sfida persa dall'Argentina contro l'. PAROLE - "L'è il secondo Stato al mondo per riserve ...Una delle più grandi soprese della storia dei Mondiali. La sconfitta 2 - 1 contro l'dell'Argentina di Leo Messi non era davvero pronosticabile. La Nazionale allenata da Scaloni, che si presentava all'appuntamento con una striscia aperta di 36 partite senza sconfitte, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mondiali di calcio in Qatar, discussi e discutibili. Oggi il clamoroso risultato dell’Arabia Saudita che batte l’Argentina. Le perplessità sulle scelte del Qatar sono condivise. Ma non è la prima ...