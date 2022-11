Arabia Saudita | c t Renard | ' Argentina ko perchè tutti i pianeti si sono allineati'

RaiNews

La terza giornata di gare al Mondiale è stata finora all'insegna delle sorprese, con la clamorosa sconfitta subita in rimonta dall' Argentina contro l'e lo 0 - 0 della Danimarca con ...Leggi anche Il calcio si piega al Qatar per evitare un giallo e, dopo la morale a Renzi, il Fatto fa pubblicità all'Fascia arcobaleno vietata ai Mondiali in Qatar, la 'toppa' della ... Partita vibrante, ma alla fine è 0 a 0 tra Danimarca e Tunisia. Arabia Saudita - Argentina 2-1 AL DAAYEN (QATAR) (ITALPRESS) – Clamorosa sorpresa nella prima sfida del gruppo C, dove l’Argentina cade rimontata dall’Arabia Saudita, che vince incredibilmente per 2-1. Dopo il vantaggio iniziale di ...Esordio al Mondiale per l’esterno giallorosso. Giocherà a sinistra nel centrocampo a cinque Dopo l’incredibile sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, tocca a Messico e Polonia chiudere la p ...