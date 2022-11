Arabia Saudita | Al-Owais premiato come migliore in campo

(Di martedì 22 novembre 2022) Mohammed Al-, portiere dell’, ha vinto il premio di miglior giocatore per la sua prestazione contro l’Argentina Il portiere dell’, Mohammed Al-, è statoindalla Fifa per la sua prestazione nel successo contro l’Argentina all’esordio in Qatar. Il numero 21 del CT Renard è stato protagonista di una grande prestazione che ha permesso ai suoi compagni di rimanere in partita nella prima frazione di gioco e di completare la rimonta ai danni di Leo Messi nella ripresa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RaiNews

L'ha sconfitto in rimonta l' Argentina 2 - 1. Dopo il primo tempo con gli Albiceleste avanti dopo appena dieci minuti su rigore trasformato da Messi e alcune reti annullate per ...Il calciatore della Roma, infatti è rimasto seduto in panchina per tutto il match contro l', anche quando, nel secondo tempo, c'era bisogno proprio di un calciatore come lui che ... Partita vibrante, ma alla fine è 0 a 0 tra Danimarca e Tunisia. Arabia Saudita - Argentina 2-1 Il calciatore della Roma, infatti è rimasto seduto in panchina per tutto il match contro l’Arabia Saudita, anche quando, nel secondo tempo, c’era bisogno proprio di un calciatore come lui che rompesse ...Dopo l'inaspettata sconfitta dell'Argentina contro l'Arabia Saudita, Polonia e Messico hanno una grande opportunità nell'altra sfida odierna del girone C. La Polonia, in campo con Lewandowski unica pu ...