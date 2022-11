Arabia | capolavoro Renard | chi è l’allenatore saudita

Leggi su funweek

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Herve, commissario tecnico dell’, èdel momento. La vittoria contro l’Argentina all’esordio nei Mondiali di Qatar 2022 è una perla nella carriera del 54enne tecnico francese.è il ct dell’dal 2019 ed è approdato sulla panchinadopo un triennio alla guida del Marocco. Dopo una carriera da calciatore senza squilli – come difensore di Cannes, Stade de Vallauris e Draguignan – nel 1998 ha iniziato l’avventura da tecnico proprio sulla panchina dell’ultima squadra per cui ha giocato. Subitoha intrapreso una strada che lo ha portato lontano dalla Francia. Dalla Cina al Vietnam, poi il riavvicinamento con una tappa in Inghilterra prima di un biennio in patria allo Cherbourg. Quindi, ...