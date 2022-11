(Di martedì 22 novembre 2022) (Longarone, 22 novembre 2022) - Longarone, 22 novembre 2022. Tradizione, gusto, Made in Italy. Ilè sicuramente uno dei prodotti più apprezzati della gastronomia del Bel Paese. Ma è anche qualcosa di più. Un comparto che produce circa 2dil'e muoveposti di lavoro. Lo dice l'ultima indagine delladi, realizzata appositamente per la Mig 2022 (internazionale del), che dal 27 al 30 novembre farà incontrare a Longarone Fiere gli attori e gli stakeholder della galassia delartigianale. «Una fotografia importante e aggiornata del mondo delin generale e artigianale in particolare. Dati che ...

Adnkronos

... che sul sito dell'episcopato colombiano descrive questo importante. I vescovi "... un atto simbolico con la comunità dei migranti; e la distribuzione di kitpopolazione in transito. L'...'Ci avviciniamo ad unstorico e atteso", spiega il Presidente di Regione Liguria, ... Una promozione del territorio che porterà grande visibilitànostra bellissima regione, pronta per ... Appuntamento alla Mostra del Gelato: business da 2 miliardi di euro l’anno e oltre 70mila addetti in Italia per la Cgia di Mestre. Secondo appuntamento per parlare di Luciano Bianciardi nel centenario della sua nascita: a Roccatederighi si parla de “La vita agra” ...Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Nel 2023 The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo, compie 50 anni e per la prima volta nella storia arriverà in Italia. La partenza ...