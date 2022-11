(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Longarone, 22 novembre 2022. Tradizione, gusto, Made in Italy. Ilè sicuramente uno dei prodotti più apprezzati della gastronomia del Bel Paese. Ma è anche qualcosa di più. Un comparto che produce circa 2die muoveposti di lavoro. Lo dice l’ultima indagine delladi, realizzata appositamente per la Mig 2022 (internazionale del), che dal 27 al 30 novembre farà incontrare a Longarone Fiere gli attori e gli stakeholder della galassia delartigianale. «Una fotografia importante e aggiornata del mondo delin generale e artigianale in particolare. Dati che dino ancora una ...

Adnkronos

Maria De Filippi nel nuovodel suo programma pomeridiano, ha cercato di far ragionare Riccardo Guarnieri, dato che riferendosisua ex gli ha detto: 'Si sente accusata da te'. Il cavaliere non ha perso tempo ...Prosegue,Federazione Operaia Sanremese, il seminario 'Conoscere la nuova Africa', a cura delle associazioni Casa Africa e Mappamondo con il supporto del CSVPolis Imperia - Savona. Sabato prossimo e il 3 ... Appuntamento alla Mostra del Gelato: business da 2 miliardi di euro l’anno e oltre 70mila addetti in Italia per la Cgia di Mestre. La delegazione italiana è pronta a prendere parte alla ministeriale dell’Agenzia spaziale europea, in programma da oggi a Parigi. Un appuntamento fondamentale per l’industria spaziale continentale e ...L'evento è organizzato dalla noenata società besozzese di-bi Rowing Club, in collaborazione con lo Sport Club Renese e il Comune e prevede la partecipazione di oltre 300 atleti ...