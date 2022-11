Angelina | la figlia di Mango incanta la scuola di Amici

Leggi su diredonna

(Di martedì 22 novembre 2022)è l’allieva del momento ad, il talent show di Maria De Filippi che negli ultimi anni ha forgiato cantanti e ballerini dall’eccezionale talento, tra cui Irama, Sangiovanni e Giulia Stabile. Come suggerisce il nome,è ladel noto cantautore, scomparso all’età di 60 anni nel 2014 in seguito a un infarto durante un concerto al Pala Ercole di Policoro. Il destino ha voluto che a distanza di 8 anni il pubblico italiano conoscesse per la prima volta la voce angelica dellaentra a far parte ufficialmente delladial termine della sfida vinta contro Ascanio, uno degli allievi di canto dell’insegnante della...