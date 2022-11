Ancora ingannevoli su Michael Schumacher oggi e sulle sue condizioni

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Ci sonouna volta titoliin circolazione sul web ed in particolare sui social, a proposito delledi. Qualcuno interpreta notizie relative a suo figlio Mick in modo del tutto sbagliato, pensando che il campione tedesco sia morto, un po’ come avvenuto ad inizio ottobre stando al nostro ultimo articolo a tema. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto come sia nato l’ennesimo malinteso a proposito di un personaggio che ha fatto la storia della Ferrari e della Formula 1. Risultanotitolisu22 novembre esueCosa è successo in queste ore? ...