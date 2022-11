Amici22 | chi è Isobel | la ballerina australiana che ricorda Lana Del Rei

(Di martedì 22 novembre 2022) Si chiama, lache prende il posto di Claudia ad Amici 22 e la cui immaginel’artistaDel Rei. Ecco qualche curiosità sul suo conto Il suo cognome è Kinnear, ha 19 anni ed è di origini australiane. Laè nata a maggio del 2003 in Australia ma non si conosce il luogo o la sua data di nascita precisa. Sappiamo, però, che in molti le imputano una discreta somiglianza con l’artistaDel Rei (della quale pare che la ragazza sia fan).inizia ad amare la danza fin da piccola ed entra nella Dream Dance Company dove affina la sua tecnica. Nel 2022 prende parte ad uno stage di danza con Christian Stefanelli e nello stesso anno entra in uno dei programmi più seguiti della tv italiana. Nella puntata domenicale del 20 novembre 2022 ...

...and Yeremy i The Lads Trygve WakenShaw Yelizaveta Krutikova Il trofeo della scuderia Scottisi ... il palco di tsqv reggerà le tonnellate di Gianmarco Petrelli ##tusiquevales pic.twitter.ha chiesto scusa delle due No, ci siamo chiarite e basta. Però se c'è bisogno io so anche ... Tags: alessandracelentano amici amici19belve canale5 francescafagnani mariadefilippi raidue tvRita dura con il compagno: "Non andiamo proprio d'accordo" Attimi difficili per Aaron durante la nuova puntata dopo che ad Amici 22 aveva espresso alcune ...Nuovi sospetti sul cantante di Scarabocchi, dopo la vittoria con il contest di Radio Zeta, ma è il suo collega a finire in lacrime ...