“Amici” | Alessandra Celentano non sente gli ex allievi della scuola tranne uno | ecco chi

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022) Personaggi tv.in un’intervista concessa a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha raccontato di non avere mai avuto un particolare interesse a mostrare il suo lato privato ad “”. Il suo obiettivo non era entrare in confidenza con glidi Canale 5, ma scovare in loro il vero talento e spingerli a diventare dei ballerini professionisti. Al magazine la docente ha detto però che c’è un’eccezione. La nipote de «Il Molleggiato» ha svelato di essere rimasta in contatto con un volto di “”. Leggi anche l’articolo —> Chi è, tutto sulla professoressa di ‘’: dalla vita privata alla carriera C’è un’allieva, da sempre una delle sue preferite, oggi stimata ...