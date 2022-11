Ambra Angiolini lascia la casa di Pazzini | tutti i dettagli

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022) Personaggi tv.laoccupata: le ultimissime –avrebbe finalmente riconsegnato le chiavi delladove stava abitando, ben oltre le clausole contrattuali, ai suoi proprietar Silvia Slitti e Giampaolo. La giudice di “X Factor 2022”, dopo essere finita nell’occhio del ciclone per questa spiacevole vicenda di abusivismo, avrebbe deciso di scrivere la parola “fine” e voltare pagina. Come qualcuno ricorderà laè finita al centro di uno sfogo via social da parte di Silvia Slitti, la moglie di Giampaolo, che aveva lamentato di non poter riprendere possesso del suo appartamento milanese, per via di un’inquilina “ingombrante”, che era appunto ...