Amazon tax | in cosa consiste la tassa sulle consegne pensata dal governo Meloni

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022) Che cos’è l’tax e perché oggi se ne parla? Si tratta di una misura che riguarda più che il colosso dell’ecommerce lea domicilio fatte con mezzi inquinanti. Nota anche comeverde, è una misura che punta a favorire il commercio di prossimità. Si pone infatti come un’ulteriore, un modo con cui ilintenderebbe invogliare i consumatori finali a recarsi sul posto per comprare dal negozio fisico anziché da quello online. Praticamente si vorrebbero favorire i piccoli commercianti che nell’era dello shopping online stanno avendo non pochi problemi. Ricordiamo che la suddettaal momento resta un’ipotesi. Il provvedimento sembra non ci sia nella bozza della Manovra Finanziaria, ma ...