Amazon Tax | cosa prevede la nuova tassa del governo Meloni

(Di martedì 22 novembre 2022)Tax sarà uno dei punti della Legge di Bilancio: qual è l’idea dell’esecutivo, chi deve pagare e quanto Comincia l’iter che porterà all’approvazione della Legge di Bilancio. Sarà tagliata l’Iva sui prodotti di prima necessità come pasta, pane e latte (anche se a conti fatti il risparmio annuale per le famiglie sarà davvero minimo) L'articolo proviene da Consumatore.com.

Nel testo della legge di Bilancio varata lo scorso 21 novembre dal governo , la grande assente rispetto alle voci della vigilia è quella che era già stata ribattezzatao tassa verde . L'esecutivo non ha introdotto, almeno per ora, nessun tributo sulle consegne dei beni acquistati online e trasportati direttamente a casa dei clienti con mezzi inquinanti , ...BLACK FRIDAY Scopri le migliori offertesu Consigli24 Scopri di più "The Modern Artisan è un ... Le ultime di Flatincrementale, come funzionerà e chi può accedervi di Marco Mobili, Gianni ...Nella manovra di governo manca la tassa sulla consegna a domicilio con mezzi inquinanti. Dure le reazioni del settore dell'ecommerce all'annuncio della proposta ...La cosiddetta "Amazon Tax" che il Governo Meloni sta pensando di introdurre colpirà gli e-commerce e quindi gli acquisti online e le relative consegne. Quanto costerà, chi colpirà e quando arriverà, m ...