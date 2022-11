Amate sponde di Egidio Eronico alla 5a edizione di Torino Film Industry sabato 26 novembre

(Di martedì 22 novembre 2022)5^DIIN PROGRAMMA DAL 24 AL 30IN CONCOMITANZA E IN SINERGIA CON LA 40^DELFESTIVAL Sarà presentato26alle ore 19.30 (Cinema Romano – Sala 3) all’interno della 5adi, il nuovodi, il racconto visionario e straordinario dell’Italia e del suo paesaggio fisico e umano. Un’esperienza spettacolare di immagini e musica per scoprire il nostro Paese da una ...

CinemaItaliano.Info

Sarà presentato sabato 26 novembre alle ore 19.30 (Cinema Romano Sala 3) all'interno della 5a edizione di TORINO FILM INDUSTRY,, il nuovo film di Egidio Eronico, il racconto visionario e straordinario dell'Italia e del suo paesaggio fisico e umano. Un'esperienza spettacolare di immagini e musica per scoprire il ...Il seminario è organizzato nell'ambito delle iniziative del Gruppo di lavoro Ministero dell'istruzione e del merito " Associazioni Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati finalizzate a diffondere la ... AMATE SPONDE - Nel programma di Torino Film Industry [SOLO PER ABBONATI] Sotto gli occhi di una Europa affamata di gas azero, Aliyev ha rotto gli indugi. L’Arsakh non gli importa più: punta diretto sull’Armenia. Risposte dall’Ue Nessuna ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...