Altro che addio al Napoli | arriva la notizia sul futuro di due azzurri

(Di martedì 22 novembre 2022) Con il campionato di Serie A fermo per via della coppa del mondo, i club stanno iniziando già a studiare le prossime mosse di calciomercato. Calciomercato che si aprirà in concomitanza con la ripresa dei campionati a gennaio. Nonostante le grandi rotazioni effettuate dal tecnico toscano Luciano Spalletti, vi sono in rosa alcuni calciatori che però hanno trovato sinora pochissimo spazio come Zanoli e Demme. Proprio sui dueè intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal, Francesco Modugno giornalista di Sky, inviato a Castel Volturno. Ecco quanto emerso: FOTO: Getty – Alessandro Zanoli SSC“Non bisogna toccare niente, la squadra ha un equilibrio tecnico, tattico e di spogliatoio che è ottimale. Anche un piccolo granello di sabbia potrebbe rallentare l’ingranaggio. Non penso ...

Affaritaliani.it

... nell'Oristanese, e messo in pericolo la vita di tre coppie di anziani con difficoltà motorie,... Unfiume ha dato brutte sorprese nel Salernitano: l'Irno, tracimando, ha intrappolato due ...Non approvare questo, tra l', significherebbe mettere a serio rischio i fondi del PNRR. Come pure ci aspettiamoil ministro dell'Istruzione traduca in risorse l'impregno preso con noi ... Cina, altro che addio zero Covid: blindata Pechino, il virus adesso impazza Ha cominciato con noi nella meta' degli anni Ottanta. Una volta abbiamo suonato davanti a spettatori americani e nessuno di loro credeva che fosse un ministro", spiega Elio Girompini, altro componente ...“Verrà un tempo in cui il quadro non basterà più. Le opere pittoriche saranno vorticose composizioni musicali di enormi gas colorati”. Sfidando secoli di immobilità, liberando una volta per tutte la s ...