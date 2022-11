Allestimenti fiere | siglato protocollo Aefi-Asal di Federlegnoarredo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Leitaliane accelerano la transizione ecologica dei quartieri attraverso un percorso condiviso con i player della filiera di Assodi). È questo l'obiettivo deldi intesa sottoscritto da, Associazione esposizioni eitaliane e, in rappresentanza della categoria degli allestitori. Il documento, contenente le 'Linee guidae integrazioni dei regolamenti tecnici di quartiere', disciplina tutte le fasi di realizzazione degli spazi espositivi: dalla scelta dei materiali all'assemblaggio e posa in opera, fino agli stand riutilizzabili per più manifestazioni e quindi privi di riferimenti temporali o di manifestazione, fino alle ...