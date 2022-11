Allerta meteo | tutta Italia nella spirale del maltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Una forte ondata disi sta abbattendo in queste ore sul’, tra le Regioni più colpite l’Abruzzo e la Sardegna per le quali la Protezione Civile ha diramato un’rossa fino alla mezzanotte di martedì 22 Novembre 2022. In Sardegna particolarmente attenzionata la zona di Bosa: con una specifica ordinanza, il Sindaco Piero Franco Casula ha disposto la chiusura di tutte le scuole e il divieto di soggiornare nelle zone più basse delle abitazioni che si trovano nelle aree a rischio, quelle più vicine al fiume Temo la cui esondazioneDiga Santu Crispu ha cominciato ad attraversare il centro abitato, rendendo necessaria l’evacuazione di un centro di accoglienza. Ad Assolo si è invece verificato un imponente blackout che ha reso indispensabile ...

della Regione Veneto oMartedì 22 tempo in prevalenza perturbato con precipitazioni diffuse a tratti forti, anche a carattere di rovescio, con quantitativi in genere consistenti, ...L'era rossa ed era già stata disposta la chiusura delle scuole per stamattina.Questa mattina il Friuli Venezia Giulia si è svegliato con piogge intense, raffiche di vento e neve in quota. È infatti in transito sulla regione una veloce saccatura atlantica ...Un'ondata di maltempo si abbatte sull'Italia: violenti nubifragi, allagamenti e mareggiate in diverse zone del Paese ...