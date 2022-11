Allerta Meteo Napoli | abbattuti scooter | lungomare impraticabile

(Di martedì 22 novembre 2022)arancione in Campania, scuole e parchi cittadini chiusi. Il forte vento sta devastando la città dicon moti ondosi molto forti. Da questa notte il maltempo si sta abbattendo sulla Campania, con piogge violente, ma soprattutto con raffiche di vento molto intense. Scuole chiuse ama anche in tantissimi altri comuni della Campania. Le prime ore del maltempo ahanno portato già diversi danni. Il forte vento è il pericolo maggiore. Si segnalano giàper strada, ma anche tantissimi disagi per automobilisti e per coloro che devono raggiungere i posti di lavoro.: la situazione del mare Ildidesta ...

sulla maggior parte della Penisola italiana. Tante sono le regioni a rischio idrogeologico e la Protezione Civili ha L'articolomartedì 22 novembre su nove Regioni: quali ...Alla luce delle previsioni, la Protezione civile Fvg ha diramato - per tutta la giornata di martedì 22 - un'arancione sulla pianura e la costa friulana e gialla sul resto della regione. ...La protezione civile ha diramato un triplice stato di allerta meteo rossa, gialla e arancione su buona parte dell'Italia. Per quanto riguarda la Puglia il rischio di danni provocato ...Allerta arancione maltempo in 9 regioni. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Dalla sera ...