Allerta meteo arancione in Campania | danni su tutto il territorio e sgomberi in Cilento Domani verso il miglioramento

Declassata, da rossa a gialla, l'in Sardegna diramata ieri dalla Protezione civile regionale. L'avviso di criticità ordinaria è valido sino alla mezzanotte di oggi, martedì 22 novembre, per rischio idrogeologico nell'...Norme comportamentali in caso di avviso diper fenomeni idrogeologici rilevanti - Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali ...2' di lettura Senigallia 22/11/2022 - Allerta meteo: per l'ennesima volta l'amministrazione decide di chiudere le scuole, di ogni ordine e grado, di tutta la città. Scuole chiuse per alluvione, scuole ...Piogge abbondanti e forti raffiche di vento hanno fatto registrare, sin dalle prime ore di questa mattina, allagamenti e caduta di alberi in molte zone ...