Alfa Romeo Spider | il Duetto della discordia

(Di martedì 22 novembre 2022) Per tutti l'è il "", ma questo nome ha cessato di esistere dopo poche unità per un caso di omonimia con la Pavesi

Un incendio, di quasi certa natura dolosa, ha completamente carbonizzato un'147, di proprietà di un romeno ventitreenne. E' successo ieri notte, in via Dina Di Naro, a Canicattì. Sono stati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino a spegnere le fiamme. I ...A seguire si sono classificate Alpine, McLaren e, giunta davanti all'Aston Martin grazie al quinto posto ottenuto da Valtteri Bottas a Monaco (le due squadre hanno concluso a quota 55 ...Sorprese e conferme nel confronto tra il ranking della stagione appena terminata e quello del più combattuto e controverso 2021 ...Per tutti l'Alfa Romeo Spider è il "Duetto", ma questo nome ha cessato di esistere dopo poche unità per un caso di omonimia con la Pavesi ...