Alessio di Uomini e Donne | chi è il corteggiatore di Lavinia | età | lavoro | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022). Anche oggi un’altra imperdibile puntata in compagnia del salotto pomeridiano di Maria De Filippi e tutti i suoi protagonisti, sempre pronti a darsi battaglia in studio per farsi spazio mediatico o, per i più sinceri, trovare il vero amore. Vediamo cosa è successo oggi. Chi è, il nuovodiCampoli esono usciti insieme. Nonostante la loro esterna non sia andata male — ricordiamo, inoltre che è stataa ‘ripescare’— quest’oggi in studio i nodi vengono al pettine. Come proseguirà la loro conoscenza? View this post onA post shared by...