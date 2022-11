Alessandro Borghese rompe il silenzio | Lo faccio fare ai miei clienti Ecco di cosa parla

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 22 novembre 2022) Il noto chef e conduttore televisivoha fatto una rivelazione sul suo ristorante che ha colpito tutti:disi trattaè uno degli chef più famosi d'Italia. Nato a San Francisco il 19 novembre 1976, il cuoco e conduttore televisivo è figlio della famosissima attrice tedesca naturalizzata italiana Barbara Bouchet e dell'imprenditore napoletano Luigi. Appassionato di cucina sin da ragazzo, ha iniziato la sua carriera da chef sulle navi da crociera, dove ha cucinato per tre anni. Successivamente, ha lavorato come cuoco in alcune delle più note città al mondo: da Parigi a San Francisco, fino a Londra. Il ritorno in Italia dello chef gli ha permesso di lavorare in alcuni dei più importanti ristoranti del Paese e di ...