Albo dei critici musicali Poveri noi | mancava solo questo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 novembre 2022) Album deinoi,– Una nuova mafia, un nuovo ghetto? Che cosa sarà, se mai sarà istituito, l’deiproposto da Beatrice Venezi (nella foto), nota direttrice d’orchestra e nuova consigliera per la musica del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano? Eccoli qua gli esperti, tutti uguali. Pretendono di essere i soli a capire qualcosa del mestiere che fanno. E non capiscono che così escludono di accrescere la clientela pronta a comprare le loro opere. Il critico musicale più importante non sarà mai l’iscritto all’, sarà sempre il fruitore marginale, quello che applaude o fischia come e quando gli pare. (Ard)