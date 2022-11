Al MANN 18 anni di Imast | un evento dedicato alla storia e al futuro

La Repubblica

... diecidopo, i pilastri della politica europea di Horizon 2020, potenziando il rapporto accademia - industria e, soprattutto, introducendo il meccanismo inedito di scambio di know - how tra ......Etrusca e della Città di Cortona fino al 2015 allorché viene nominato direttore delil Museo ... Furono costruiti solo sei templi solari in 80. Solo due di questi sono stati rinvenuti finora: ... Mann, 18 anni di Imast: l'evento del Distretto di alta tecnologia dei materiali del Sud d’Italia Imast compie 18 anni. L'azienda che fa ricerca sui materiali compositi e polimeri applicata alla produzione industriale festeggierà al Mann con l'evento “18 anni ...Ripercorrere le tappe salienti della propria storia e discutere del presente e del futuro della ricerca sui materiali compositi e polimeri applicata alla produzione industriale: è l'obiettivo dell'eve ...