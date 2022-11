Agriturismo dal valore di 5 milioni ma senza autorizzazioni

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 22 novembre 2022) I Carabinieri del N.A.S. CC di Taranto nell’ambito dei controlli eseguiti nei vari settori della Specialità ed in particolare finalizzati a prevenire e reprimere illeciti nella ristorazione, hanno eseguito attività ispettiva presso undella provincia di Taranto. Nel corso dell’ispezione si è accertato che la struttura, adibita adcon annesso laghetto artificiale balneabile utilizzato dai clienti, era stata avviata in asdellesanitarie ed amministrative previste. Inoltre per l’attività agrituristica veniva erogata acqua priva della certificazione di potabilità. Il personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl tarantina, ha evidenziato le medesime criticità, per cui sulla base degli esiti ispettivi dei Carabinieri del NAS di Taranto e della citata Asl, il ...