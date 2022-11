Aggiornamento ore 19 – Allerta regionale maltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Transito di una veloce saccatura atlantica che dà origine a un profondo minimo depressionario sull’Alto Adriatico, che favorisce l’afflusso di correnti molto umide da sud-est in quota, da est-nordest al suolo.Nelle prossime ore il minimo depressionario presente al largo del delta del Po si sposterà progressivamente verso la Dalmazia, favorendo l’afflusso nel corso della giornata di mercoledì di masse d’aria più secche e stabili e la rimonta anticiclonica favorirà un generale miglioramento.Nella serata sono previste inizialmente ancora precipitazioni in genere moderate o localmente abbondanti, in progressivo esaurimento poi nel corso della tarda serata e della notte. La situazione rimarrà pressochè invariata anche per la quota neve, che si manterrà intorno ai 1000/1200 m sulle Prealpi, 800 m nelle zone interne della Carnia e fino a fondovalle nel Tarvisiano, dove le nevicate potrebbero ...

Comune di Ravenna

- Venezia: conferenza stampa Banca d'Italia per la presentazione del rapporto "L'economia del Veneto -congiunturale".11,30. Calle Larga Mazzini. - Milano: workshop American ......92%) maglia nera del comparto dopo la presentazione dell'del piano. Per quanto ...28 *** Ddl bilancio: stralcio cartelle fino a mille euro dal 2000 al 2015 (Il Sole 24Radiocor Plus) - ... Aggiornamento situazione maltempo ore 18.15 del 22 novembre: uomini e mezzi in azione su tutto il litorale, con particolare riferimento a Lido Adriano, Lido di Savio e a nord di Casalborsetti Previsioni meteo per il 23/11/2022, Venezia. Giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, temperatura minima di 9°C e massima di 13°C ...Una dottoressa del 118 è stata colpita da un ictus proprio mentre stava effettuando un soccorso con i colleghi. A darne notizia è l'organizzazione Nessuno Tocchi Ippocrate. "Medico 118 colpito da ICTU ...