Aggiornamento maltempo FVG ore 8 45

(Di martedì 22 novembre 2022) Situazione di alta marea alle 7.45 Grado: 1,51 metriLignano Sabbiadoro: 1,31 mtMarano Lagunare: 1,60 mtMonfalcone: 1,41 mt Al momento nessuna criticità rilevata Le squadre comunali dei volontari di Protezione Civile dei Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro sono già operativi per monitoraggio del territorio dalle prime ore di oggi. Muggia ore 8.30 – I Volontari della squadra comunale di Protezione civile si sono già attivati nella serata di ieri per il posizionamento di tavelloni e sacchi di sabbia a protezione di porte e ingressi di abitazioni e locali pubblici. piazza Largo Nazario Sauro è allagata. Sul posto anche il sindaco. Non si registrano particolari criticità o danni. Duino Aurisina 8.30 – A Duino Aurisina i volontari di Protezione Civile del Comune hanno posizionato le paratie per contenere la marea in località Villaggio del ...

